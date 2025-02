Motorola Edge 50 Neo está por menos de R$ 2.100 e vem com IA; vale a pena?

O Motorola Edge 50 Neo está com um desconto interessante, custando menos de R$ 2.100. Para efeito de comparação, o aparelho foi lançado no Brasil em setembro do ano passado pelo preço sugerido de R$ 3.299, o que significa um desconto de R$ 1.200.

O Moto Edge 50 Neo é considerado um modelo intermediário da linha Edge 50, ideal para quem busca um celular com bom desempenho e qualidade em fotos. Além disso, o aparelho vem com recursos de inteligência artificial do Moto AI e uma bateria de longa duração, o que torna o modelo mais atrativo.

O que o Edge 50 Neo tem de bom?

Tela. O Neo possui uma tela pOLED de 6,4 polegadas, com brilho máximo de 3.000 nits e taxa de atualização de 120 Hz.

Câmeras. Esse celular vem equipado com um sistema de câmera tripla: a principal wide de 50 MP, ultrawide com modo macro de 13 MP e uma telefoto com 3x zoom óptico e 30x zoom digital com sensor de 10 MP. Já na câmera para selfies, a Motorola trouxe 32 MP.

Segundo a Motorola, é possível capturar imagens nítidas e de alta qualidade, principalmente por causa do sensor Sony, uma referência em fotografia. Combinado ao sistema de IA, ele aprimora os registros, reduzindo ruídos e garantindo boas imagens mesmo em ambientes com baixa iluminação.

Moto AI. O sistema de inteligência artificial da empresa promete potencializar recursos do celular, principalmente na câmera, como detectar sorrisos, suavizar a pele e entre outras funcionalidades. Além disso, é possível reconhecer textos em imagens para pesquisar diferentes informações, traduzir palavras, conhecer rotas, aprimorar chamadas e alertar sobre links e sites suspeitos.

Bateria. 4.300 mAh com autonomia de 12 horas em uso regular e carregamento rápido de 68 W.

Desempenho. O processador é MediaTek Dimensity 7300, que acompanha tecnologia Moto AI, e 16 GB de RAM Boost inteligente para que o celular realize diferentes tarefas com eficiência.

Vale a pena comprar?

Para quem prefere celulares Android, o Moto Edge 50 Neo está com um bom custo-benefício por esse valor. O aparelho tem um conjunto de câmeras que entrega fotos de excelente qualidade e com ao pós-processamento melhorado com a inteligência artificial.

Além disso, é um celular de última geração, então tem garantido alguns anos pela frente de suporte da Motorola e atualização do sistema operacional.

Há também outros modelos da linha Edge 50 que podem ser interessantes para quem busca um celular da Motorola:

