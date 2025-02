Moscou rejeita troca de territórios proposta por Zelenski - Ucraniano se disse aberto a intercâmbio de áreas ocupadas com a Rússia em possível negociação para acabar com guerra. "Impossível", reagiu o Kremlin. Em sinal de reaproximação, Moscou e Washington fazem troca de presos.A proposta do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, de trocar territórios ocupados em uma possível negociação de paz com a Rússia foi rejeitada nesta quarta-feira (12/02) por Moscou. "Isso é impossível. A Rússia nunca discutiu e nunca discutirá o tema da troca de seu território", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian publicada no dia anterior, o governante ucraniano disse estar aberto a uma "troca direta" de territórios com a Rússia se seu homólogo americano, Donald Trump, conseguir levar os dois países à mesa de negociações para pôr fim a uma guerra que caminha para o seu terceiro ano.

O líder ucraniano disse que, se for o caso, estaria disposto a ceder as terras que Kiev detém na região russa de Kursk desde o lançamento de uma ofensiva surpresa no local, há seis meses.

"Trocaremos um território por outro", disse Zelenski, acrescentando não saber quanto das terras ocupadas pela Rússia a Ucrânia pediria em troca. "Não sei, veremos. Mas todos os nossos territórios são importantes, não há prioridade."

"Posição de poder"

Trump reiterou sua intenção de acabar com a guerra na Ucrânia, mas os céticos temem que um pacto moderado dos EUA significaria forçar Kiev a ceder às exigências maximalistas do presidente russo, Vladimir Putin.

Zelenski disse que está preparado para negociar, desde que a Ucrânia esteja em uma "posição de poder", e sugeriu que tentaria satisfazer Trump, oferecendo contratos lucrativos de reconstrução e concessões de investimento no país para empresas americanas.

"Aqueles que estão nos ajudando a proteger a Ucrânia terão a possibilidade de renová-los com suas empresas, em conjunto com empresas ucranianas", disse ele.

O presidente ucraniano afirmou que qualquer acordo deve incluir garantias de proteção para a Ucrânia pós-conflito e enfatizou que elas não podem vir apenas de seus aliados europeus. "Garantias de segurança sem os Estados Unidos não são garantias reais de segurança", sublinhou.

Troca de presos

Os comentários de Zelenski coincidiram com uma reaproximação entre Washington e Moscou. Os dois governos concordaram nesta terça-feira com uma "troca" de prisioneiros, informou a Casa Branca.

Marc Fogel, um professor americano de 63 anos de idade, detido na Rússia desde 2021, chegou aos Estados Unidos na noite de terça-feira. "Bem-vindo ao lar", escreveu Trump em sua conta na plataforma X, ao lado de um vídeo mostrando a chegada de Fogel à Casa Branca em uma noite de neve na capital.

"Eu me sinto o homem mais sortudo do mundo neste momento", disse o americano de dentro da Casa Branca, depois de fazer uma saudação ao presidente Trump.

"Temos sido tratados muito bem pela Rússia", disse Trump. "Na verdade, espero que seja o início de um relacionamento em que possamos acabar com essa guerra", acrescentou, afirmando está previsto para ser libertado nesta quarta-feira.

Esse acordo, "serve como uma demonstração de boa-fé por parte dos russos e é um sinal de que estamos caminhando na direção certa para acabar com a brutal e terrível guerra na Ucrânia", disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz.

Em troca da libertação de Fogel, um russo foi libertado pelos EUA. O Kremlin confirmou que o cidadão voltará à Rússia "nos próximos dias", sem divulgar sua identidade.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o ex-presidente Joe Biden reduziu drasticamente os contatos bilaterais com Moscou, embora tenha havido algumas reuniões discretas entre representantes dos governos.

md/cn (EFE, AFP)