Moagem de cana na 2ª quinzena de janeiro é de 239 mil t, diz Unica

São Paulo, 12 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil processaram 239 mil toneladas na segunda quinzena de janeiro de 2025, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 66,28% em comparação com igual período da temporada anterior 2023/24 (710 mil t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta quarta-feira, 12, a atualização quinzenal da safra 2024/25.Operaram na segunda quinzena de janeiro 19 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 3 unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricam etanol a partir do milho e seis usinas flex, com capacidade de produzir etanol de milho e de cana-de-açúcar. Em igual período na safra 2023/24, operavam 21 unidades produtoras. "A moagem nesse período é praticamente desprezível diante da quantidade de cana-de-açúcar do Centro-Sul", disse em comunicado o diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues.A produção de açúcar na segunda quinzena de janeiro totalizou 7 mil toneladas, queda de 73,77% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2023/2024 (28 mil toneladas).Na segunda metade de janeiro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 402 milhões de litros, dos quais 237 milhões de litros de etanol hidratado (+8,79%) e 164 millhões de litros de etanol anidro (73,97%)."A despeito da retração na moagem, a oferta de etanol cresceu por causa do aumento na produção de etanol a partir do milho, ao mix de produção mais alcooleiro nas usinas de cana, ao estoque de passagem mais elevado no início do ciclo 2024/2025 e a redução nas exportações do biocombustível, permitindo um avanço significativo nas vendas no mercado interno", explicou Rodrigues.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de janeiro atingiu 134,70 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 116,67 kg por tonelada na safra 2023/2024, com variação positiva de 15,45%. O mix de destino da cana para etanol ficou em 76,16% na 2ª quinzena de janeiro.