Minério de ferro avança por preocupação com oferta da Austrália e melhora da demanda da China

Por Amy Lv e Michele Pek

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, com os investidores mudando o foco para as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento da Austrália, importante produtora, e com a expectativa de aumento da demanda na China, principal mercado consumidor de minério.

Os preços caíram mais de 1% na terça-feira, respondendo às novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que entrarão em vigor a partir de 12 de março.

Trump aumentou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% "sem exceções ou isenções", em um movimento para ajudar as indústrias em dificuldades nos EUA, ao mesmo tempo em que arriscou uma guerra comercial de várias frentes.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,91%, para 828,5 iuanes (US$113,36) a tonelada.

O minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura subiu 1,8%, para US$107,8 a tonelada, o maior valor desde 14 de outubro de 2024.

As preocupações com interrupções no fornecimento voltaram à tona depois do anúncio de que Port Hedland, na Austrália Ocidental, o maior ponto de exportação de minério de ferro do mundo, será fechado devido ao ciclone tropical Zelia, o que afetou o sentimento dos investidores e elevou os preços.

Os preços também foram sustentados pelas expectativas de aumento da demanda, com o clima se tornando cada vez mais favorável para as atividades de construção ao ar livre, disseram analistas.

A expectativa é de que a produção de metais quentes, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, aumente de forma constante, já que as usinas siderúrgicas retomaram as operações após os feriados de uma semana do Ano Novo Lunar na China, impulsionadas por uma lucratividade relativamente satisfatória, disse a CITIC Futures.

