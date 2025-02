Medo de voar? O aeroporto de Skopje pensou em tudo... até em um cão!

Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este golden retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte.

A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de "Zen Dog", após uma pesquisa de satisfação.

Buscava uma maneira de "oferecer uma experiência de viagem mais relaxante e agradável", disse à AFP Maja Bajalska Georgievska, chefe de comunicação do grupo TAV Macedonia, que administra o aeroporto.

"O objetivo é criar um ambiente mais tranquilo para os passageiros, porque sabemos que viajar pode ser estressante", explica.

Dino passeia com semblante amigável pelos vários portões de embarque, sempre disponível para receber o animal de estimação antes dos passageiros embarcarem em seus aviões.

"Mesmo quando os viajantes não se aproximam dele, ele tenta interagir", afirma Vesna Kiskovska, sua adestradora.

"Ele é um golden retriever, uma raça que adora fazer amigos", acrescenta a jovem, cuja família é dona de um canil.

Quando representantes do aeroporto a contataram procurando um cão com as "características necessárias para esse tipo de missão", ela escolheu Dino por sua natureza dócil. "E acabou sendo uma excelente escolha!", comemora a adestradora.

Desde novembro, ela levou Dino ao aeroporto dezenas de vezes, geralmente em horários de pico, com reações "muito positivas" em todas as vezes.

"Acho que é uma ótima ideia porque muitas pessoas ficam muito nervosas ou ansiosas quando viajam de avião, e os cães as acalmam", diz Sophie Francen, uma turista holandesa de 25 anos. "É uma excelente iniciativa", elogia.

Esta é a primeira iniciativa deste tipo na região e, por enquanto, a única nos 15 aeroportos operados pela TAV Airports.

Não se sabe se Dino terá sucessores, mas por enquanto ele distrai crianças prestes a viajar, a quem não se cansa de oferecer a pata em troca de um mimo. Funcionários do aeroporto ficam felizes com a possibilidade de acariciá-lo entre dois voos.

