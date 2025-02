Espaçolaser investe em tecnologia e tem universidade para treinar equipe

Tecnologia e capacitação dos profissionais não faltam na Espaçolaser. Magali Leite, presidente da companhia líder em depilação a laser do país, diz que a empresa é a "maior consumidora de tecnologia de laser" do Brasil e tem uma universidade para treinar seus profissionais. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O que ela disse

Universidade do Laser. Na entrevista, Magali diz que os profissionais passam por treinamentos e capacitações na Universidade do Laser. "Um especialista do laser, que é a pessoa que vai fazer a aplicação, fica cem horas, aproximadamente, na Universidade do Lazer, sendo treinada para poder fazer com a maior perfeição possível o protocolo do laser", afirma.

A empresa tem também uma área de P&D (pesquisa e desenvolvimento). "Nós testamos máquinas do mundo todo. Nós testamos inclusive muitas formas de resfriamento da pele para cada dia ser mais confortável para o cliente", declara.

A Espaçolaser é uma rede de depilação a laser. Entre unidades próprias e franqueadas, são mais de 800 lojas no Brasil, além de unidades na Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia. Em 20 anos de história, já realizou mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele.