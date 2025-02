Lula participa de anúncio de investimento de R$70 bi da Vale em Carajás, diz Planalto

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na tarde da próxima sexta-feira do anúncio de investimento de R$70 bilhões da Vale na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás, no município de Parauapebas (PA), de acordo com nota do Palácio do Planalto.

Segundo o comunicado, trata-se de um investimento a ser realizado de 2025 a 2030.

A Vale apresentará o projeto "Novo Carajás". A presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está prevista no evento.