Lula melhora engajamento nas redes após Sidônio, mas Nikolas tem alta maior

O presidente Lula teve aumento em interações nas redes sociais após Sidônio Palmeira assumir o comando da Secretaria de Comunicação, mas o incremento não foi o suficiente para fazer frente à oposição. O deputado Nikolas Ferreira (PL) teve um desempenho superior ao do petista e mais que dobrou seus números após a crise do Pix.

O que aconteceu

Interações de Lula cresceram 31% desde 14 de janeiro, quando Sidônio foi empossado ministro, na comparação com o período anterior. A alta aconteceu principalmente no Instagram, segundo levantamento da consultoria Bites publicado pelo jornal O Globo e ao qual o UOL também teve acesso.

Vídeo de maior repercussão do petista tem o Pix como conteúdo central. Na publicação, que alcançou 17,7 milhões de visualizações, ele aparece fazendo uma doação ao Corinthians para desmentir notícias falsas sobre taxação do meio de pagamento.

Nikolas Ferreira teve salto de 149% nas interações após a crise do Pix. O desempenho superior ao de Lula veio na esteira do episódio, no qual o deputado se colocou como principal antagonista do governo. Antes de 14 de janeiro, cada post do parlamentar tinha em média 75.137 interações. Essa taxa saltou para 187.072 por post.

Nikolas foi a principal liderança bolsonarista a usar o tema para desgastar a gestão petista. O deputado publicou um vídeo em que, apesar de negar a taxação do Pix, afirmou que o governo poderia fazê-lo mais à frente e apontou que a medida trataria o pequeno comerciante como sonegador. Com 327 milhões de visualizações, o vídeo foi visto como um dos fatores que levaram o governo a revogar a norma, para evitar ainda mais desgaste político.

Buscas por Nikolas cresceram

Interesse por Nikolas na internet cresceu após a polêmica do Pix. Segundo a Bites, a procura por Lula no Google era 12,5 vezes maior do que pelo deputado nos meses anteriores. Já nos últimos 30 dias, a diferença caiu para 3,3 vezes, ainda com o presidente à frente no interesse das pessoas.

O mesmo aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 12 meses, o interesse sobre Bolsonaro nas buscas do Google era nove vezes superior ao de Nikolas. Atualmente, a diferença está em 2,2, mas, durante a crise do Pix, o deputado ficou à frente do ex-presidente. Segundo a Bites, os números indicam que Bolsonaro "não conseguiu encontrar o caminho para enfrentar a decisão do governo (sobre o Pix) e perdeu protagonismo digital".