Lula diz que deseja explorar petróleo no Amapá, mas Petrobras precisa pesquisar antes

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que deseja que o petróleo no litoral do Estado do Amapá -- que compõe a chamada Margem Equatorial -- seja explorado, mas que é necessário primeiramente permitir que a Petrobras realize pesquisas na região.

Falando em entrevista à rádio Diário FM, de Macapá, Lula ainda afirmou que, caso haja exploração de petróleo na região, todos os ritos necessários para não causar danos à natureza serão cumpridos.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)