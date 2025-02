Lula atacando o Ibama parece Bolsonaro

Lula disse o seguinte sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas, em entrevista à rádio Diário FM: "Talvez essa semana ainda vá ter uma reunião da Casa Civil com o Ibama e nós precisamos autorizar a Petrobras a fazer pesquisa [na Margem Equatorial]. É isso que queremos. Se depois vamos explorar, é outra discussão. O que não dá é para ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo".

Difícil discordar da avaliação de Andreza Matais: "Em campos políticos opostos, o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro convergem nas críticas e tentativas de interferência nas decisões técnicas do Ibama". A colunista lembra que o PT criticava duramente as interferências do governo do capitão sobre o órgão técnico.

Thiago Amparo, na Folha, cobra que Lula avalie com rigor a seriedade da emergência ambiental: "Ou o governo federal leva a sério as consequências da crise climática ou corre o risco de ser mais um petroestado a sediar a COP".

