Linha 8-Diamante apresenta falha em ar-condicionado em meio a semana com onda de calor em SP

Um carro de um trem da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, apresentou defeito no ar-condicionado na manhã desta quarta-feira, 12. Não há detalhes em qual estação o problema ocorreu e se o trem já foi recolhido.

A falha ocorreu em um dia de forte calor na cidade de São Paulo. Logo pela manhã, a sensação já era de tempo abafado e as temperaturas devem subir ainda mais. A máxima, segundo a Meteoblue, deve chegar aos 32ºC. Sobre a superlotação nos trens, a concessionária disse que as operações estão com intervalos mínimos, condizentes ao horário de pico.