Quando a linha Amarela do metrô de SP vai chegar a Taboão da Serra?

A linha 4-Amarela do Metrô deve começar a levar passageiros até Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no final de 2028. A previsão é da secretaria de Parcerias em Investimentos do governo de São Paulo.

O que aconteceu

Estimativa é que obras de expansão da linha comecem até o fim de março deste ano. A estação Taboão da Serra será a primeira fora dos limites da capital paulista. Hoje, a linha 4-Amarela conta com estações entre a Luz, no centro da capital, e a Vila Sônia, na zona oeste.

Em junho de 2024, o governo estadual assinou um aditivo contratual com a ViaQuatro. O contrato é para que a empresa, do grupo CCR e já responsável pela linha, realize estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a expansão do trajeto. Na época, a previsão para o início das obras era dezembro do ano passado. O investimento é de R$ 3,4 bilhões.

Além da estação de Taboão, será aberta a estação Chácara do Jockey. Ambas estarão localizadas depois da estação Vila Sônia e a estimativa é que atendam cerca de 150 mil passageiros por dia.

Estação Chácara Jockey ficará nas imediações da avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia. Já a estação Taboão da Serra será construída no antigo terreno da concessionária Sorana Sul, da Volkswagen, na rodovia Régis Bittencourt, onde também será instalado o novo centro administrativo da prefeitura do município.

Com a extensão, a linha terá 3,3 quilômetros a mais de trilhos, passando de 12,8 para 16,1 quilômetros. A execução das obras também será de responsabilidade da ViaQuatro.

Com as novas estações, o trajeto total da linha poderá ser percorrido em 29 minutos. Também será possível fazer integrações nos terminais de ônibus das estações Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e Pinheiros. Segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos, do governo estadual), as novas estações devem contribuir para a redução no trânsito nas rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt.

(Com Estadão Conteúdo)