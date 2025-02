Hype dos lenços de cetim: confira 4 modelos para compor os seus looks

Seja para dar um toque especial nos penteados ou compor looks versáteis, o lenço de cetim voltou a ser tendência para o verão de 2025. A peça, que ganhou popularidade em 2021, principalmente após ser usada pela atriz Carla Diaz no BBB, continua em alta. De acordo com os dados do Data Shopee, as vendas desse acessório cresceram mais de 240% dentro da plataforma nos últimos três meses.



Pensando em quem quer garantir o item tendência da estação, o Guia de Compras UOL separou lenços de cetim de diferentes estampas e tamanhos promoção. E além do uso no cabelo, eles também podem ser opções de acessórios para roupas. Confira a lista a seguir:





Pode ser usado no penteado, como cinto, blusa e entre outras possibilidades;

Material 100% seda cetim;

Dimensões: 90 cm x 90 cm;

Disponível em diferentes estampas.

Material de poliéster;

Dimensões: 90 cm x 90 cm;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Lenço de cetim que promete conforto e elegância;

Estampa com diferentes cores e figuras;

Dimensões: 70 cm x 70 cm.

Lenço de cetim premium;

Recomendado guardar o acessório em um local limpo e seco, protegido da luz;

Dimensões: 70 cm x 70 cm.

Lenço de poliéster com toque de cetim;

Promete ser super macio e agradável;

Dimensões: 90 cm x 90 cm.

