MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que a Rússia nunca discutirá a troca do território ucraniano sob seu controle atualmente por áreas na região ocidental russa de Kursk, controladas por Kiev.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse ao jornal Guardian que planeja oferecer à Rússia uma troca direta de território para ajudar a pôr fim à guerra, incluindo a oferta de bolsões de Kursk que a Ucrânia controla.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as forças russas expulsariam as tropas ucranianas de Kursk, onde Kiev realizou uma incursão relâmpago em agosto passado e tomou pedaços do território.

A Rússia controla pouco menos de 20% da Ucrânia, ou mais de 112.000 quilômetros quadrados, enquanto a Ucrânia controla cerca de 450 quilômetros quadrados da região de Kursk, no oeste da Rússia, de acordo com mapas de fonte aberta do campo de batalha.

(Reportagem de Dmitry Antonov)