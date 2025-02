Josias: Lula ecoa discurso de Trump e acotovela Marina sobre petróleo

O presidente Lula (PT) adota um discurso semelhante ao de Donald Trump ao defender a exploração de petróleo no Amapá e bate de frente com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (12).

Em entrevista à rádio Diário do Amapá, Lula afirmou que é necessário liberar a Petrobras para pesquisar a exploração de petróleo na costa do estado. O presidente ainda criticou o Ibama (Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) ao dizer que o "órgão parece ser contra o governo" por "ficar nesse lenga-lenga".

Lula não precisava acotovelar a Marina Silva como fez. Até a primeira-dama Janja já havia visado que seu marido não abriria mão de explorar o petróleo na foz do Amazonas, na costa do Amapá. Em novembro do ano passado, Janja tinha dito algo muito parecido com o que Lula está dizendo agora. Naquela ocasião, parecia que Janja estava se metendo em uma saia-justa com a Marina.

A julgar pelas palavras do Lula, que ecoa a Janja e a presidente da Petrobras [Magda Chambriard], ele não cogita renunciar a esse doce apelo econômico da exploração petrolífera, mesmo que sua ministra considere essa missão incompatível com a retórica climática do Brasil.

Essas declarações do Lula não ornam com o desejo do Brasil de liderar a transição climática. Ao contrário; de certo modo, fica parecendo que Lula está ecoando Donald Trump, que no seu discurso de posse fez aquela célebre declaração 'Drill, baby, drill' ['Perfure, baby, perfure'], dizendo que vai buscar todo o petróleo disponível no subsolo dos EUA.

Trump não quer nem saber desse negócio de transição energética. Mal comparando, Lula está dizendo a mesma coisa. É um discurso que não orna nem com o que Lula disse no ano passado no G20. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias avaliou que Marina Silva ficou ainda mais enfraquecida após a fala de Lula, uma vez que o presidente mostrou não levar em consideração as análises técnicas do Ibama para fazer valer seu desejo de explorar o petróleo na região Norte do país.

Todo mundo sabia que Lula queria isso. A Marina Silva foi avisada e divulgou uma nota na semana passada, dizendo que não cabia a ela ou ao Ibama a decisão final sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ela lavou as mãos e disse que, do ponto de vista político, cabe de fato ao Lula decidir sobre isso.

Já estava entendido que o governo se encaminhava nessa direção, mas o presidente da República não precisava acotovelar sua ministra do Meio Ambiente em uma entrevista radiofônica como ele fez. É preciso tratar desse tema com mais parcimônia. A Marina ficou mal depois dessa declaração do presidente, pois ficou parecendo que o Lula não dá a mínima para o Ibama. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: