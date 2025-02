? Time Brasil (@timebrasil) February 12, 2025

Com o triunfo sobre o atleta da Argentina, atual número 44 do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o carioca, que ocupa a 99ª colocação do ranking, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

O próximo adversário de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires é o argentino Federico Coria (115°colocado do ranking da ATP) na próxima quinta-feira (13).