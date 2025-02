Janja encontra Papa Francisco e agradece orações pela saúde de Lula

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, encontrou o Papa Francisco nesta quarta-feira, 12, em Roma, onde participa de compromissos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Num vídeo publicado no perfil do Instagram, Janja aparece em imagens apertando a mão do pontífice e conversando com ele num escritório.

Janja disse ter agradecido ao Papa pelas orações direcionadas à recuperação do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu um acidente doméstico em outubro do ano passado e, em dezembro, precisou fazer cirurgia às pressas para drenar um hematoma intracraniano. "Ele perguntou muito sobre isso", disse primeira-dama, que também afirmou que o marido está plenamente recuperado.

"Agradeci pelas orações pela recuperação e pela saúde do meu marido e também aproveitamos a ocasião para conversar sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, um compromisso que Sua Santidade apoia e aprecia, se dedicando, ao longo de sua missão, aos mais vulneráveis", escreveu a primeira-dama no vídeo.

Não é a primeira vez que ocorre um encontro entre os dois. Em junho de 2023, Janja e Lula estiveram em visita oficial ao líder da Igreja Católica e trocaram presentes com ele, em uma reunião de cerca de 45 minutos. "Toda vez que encontro com ele, é sempre muita emoção", disse a primeira-dama.

Nesta terça-feira, 11, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que convidou Janja para participar da comitiva oficial, foi eleito o primeiro presidente do Conselho da Aliança Global.

Wellington Dias e Janja estão em Roma desde domingo, 9, e participam de agendas relacionadas ao bloco. No vídeo, a primeira-dama disse que está "muito honrada" por ter sido convidada para discursar na cerimônia de abertura do segmento de alto nível do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), também nesta quarta.