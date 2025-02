Ives Gandra é internado com quadro infeccioso por erisipela

O advogado Ives Gandra da Silva Martins foi internado nesta quarta-feira (12) por um quadro infeccioso em função de uma erisipela. A informação foi passada ao UOL pela assessoria de imprensa do jurista.

O que aconteceu

Gandra deve ficar internado de três a quatro dias, segundo sua assessoria. Ele deu entrada na tarde de hoje no hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, em São Paulo.

O advogado fez exames e foi constatado um quadro infeccioso em função de uma erisipela. A reportagem entrou em contato com o hospital para saber se haverá divulgação de boletim médico e aguarda retorno.

A internação ocorre no dia do aniversário do jurista. Nesta quarta, ele completa 90 anos —uma comemoração com os filhos e netos estava prevista, segundo apurou o UOL.

Gandra é uma referência entre os bolsonaristas. Em uma recente entrevista à Folha de S.Paulo, Gandra descartou a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível, conseguir se candidatar em 2026.

Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Dependendo da gravidade do quadro, os sinais de melhora começam a aparecer a partir de 48 horas do início da medicação.