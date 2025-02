Itália adverte Trump contra assinar acordos comerciais bilaterais com países da UE

ROMA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode fechar acordos comerciais bilaterais com cada um dos Estados membros da União Europeia e quebrar a unidade do bloco no comércio, disse o ministro italiano da Indústria, Adolfo Urso, em entrevista a um jornal na quarta-feira.

A Itália está preocupada com as tarifas devido ao seu grande superávit comercial com os EUA, afirmou Urso ao jornal Corriere della Sera, mas as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas na segunda-feira devem ter pouco impacto sobre as exportações italianas, segundo ele.

Seria "impossível" para Trump contornar as instituições da UE e oferecer acordos comerciais bilaterais aos líderes que têm melhores relações com ele, como a primeira-ministra conservadora da Itália, Giorgia Meloni, observou Urso.

Em termos de política comercial, os Estados individuais da UE "não podem, de forma alguma, concluir acordos bilaterais, aumentar ou diminuir impostos ou mesmo preparar medidas antidumping", acrescentou.

Os ministros do comércio da UE realizarão uma reunião virtual na quarta-feira sobre uma possível resposta às tarifas impostas pelo governo Trump.

"Estamos particularmente preocupados com a possibilidade de início de uma nova guerra comercial", disse Urso.

Meloni está comprometida com a unidade da UE, mas também está focada em "usar o excelente relacionamento (que ela tem) com o governo Trump para evitar uma escalada que não é do interesse de ninguém", declarou ele.

