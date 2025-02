iPhone 13 ou iPhone 14? Saiba qual celular da Apple vale a pena comprar

A partir do lançamento da linha iPhone 16, em setembro do ano passado, modelos anteriores do celular da Apple como o iPhone 14 e o iPhone 13 começaram a surgir em promoções. Mas será que eles ainda valem o investimento em 2025?

O Guia de Compras UOL analisou as configurações técnicas de cada um para ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu perfil de uso.

Semelhanças

Tela. o iPhone 13 e o iPhone 14 possuem uma tela de Super Retina XDR (Oled) sem bordas com 6,1 polegadas, com resolução de 2532 x 1170 pixels, que oferece um brilho máximo de 800 nits.

Câmera de selfie: Ambos vêm equipados com uma câmera frontal de 12 MP.

Resistência. Os dois contam com certificação IP68, que oferece resistência a respingos, água e poeira. A profundidade máxima é de seis metros por até 30 minutos, segundo a Apple.

Diferenças

Câmeras. O iPhone 13 e iPhone 14 têm um sistema de câmeras duplo com sensor de 12 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-wide). No entanto, o iPhone 14 se destaca por contar com um sensor maior, que é capaz de capturar mais luz, melhorando as fotos em ambientes pouco iluminados.

Os dois trabalham com o Modo Cinematográfico/Modo Cinema, capaz de seguir um objeto em movimento e mudar automaticamente o foco da cena entre o primeiro e o segundo plano. A diferença é que: enquanto no iPhone 13 a gravação é Full HD, no iPhone 14 esse recurso está disponível em 4K, garantindo vídeos mais nítidos.

Outro diferencial do iPhone 14 é o ter um sistema mais avançado que reduz o risco de fotos borradas e vídeos tremidos, ajudando principalmente em condições de baixa luz (chamado Photonic Engine). O iPhone 13, por outro lado, não possui essa tecnologia, mas ainda oferece ótima qualidade de fotos.

No iPhone 14, a inteligência artificial é usada para aprimorar, principalmente as fotos noturnas e em ambientes com luz baixa.

Modo ação. Está presente a partir do iPhone 14. A função dá maior estabilidade em gravações de vídeos em movimento

Bateria. O iPhone 14 tem um melhor desempenho. Possui uma bateria de 3.279 mAh com autonomia de até 20 horas de reprodução de vídeos. O iPhone 13 tem 3.240 mAh, que promete duração de até 15 horas em reprodução de streaming de vídeo.

Processador. É o A15 Bionic, contudo, no modelo mais novo o chip possui GPU de 5 núcleos, enquanto, no iPhone 13 há 4 núcleos. Essa diferença envolve principalmente o desempenho de jogos e edição de vídeos, por exemplo, além de melhor performance com funções de inteligência artificial.

Qual iPhone vale a pena?

Para quem busca um celular da Apple e quer economizar, o iPhone 14 se torna o mais vantajoso quando comparado com a geração anterior.

A diferença de preço entre os modelos é de quase R$ 500, o que pode compensar por conta das funções a mais de câmera e bateria com maior autonomia. Se for possível investir, vá no modelo mais novo.

Agora, se você busca iPhones mais novos, é possível aproveitar a linha do iPhone 15 e 16, a partir de R$ 4.599,00.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.