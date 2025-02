Inflação está mais baixa, mas Fed ainda trabalha para atingir meta, diz Powell

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que dados sobre a inflação dos Estados Unidos divulgados mais cedo destacam a tarefa inacabada de levar a inflação de volta à meta de 2%.

"Fizemos grandes progressos" para que a inflação volte à meta, "mas ainda não chegamos lá" e, como resultado, "queremos manter a política monetária restritiva" para moderar as pressões dos preços, disse Powell a um painel da Câmara dos Deputados dos EUA.

Os dados do índice de preços ao consumidor divulgados mais cedo "dizem a mesma coisa" sobre a inflação, afirmou Powell, no sentido de que as pressões foram moderadas mas não voltaram aos níveis desejados.