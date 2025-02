Incêndio atinge fábrica na zona norte de SP; 22 viaturas atuam no combate às chamas

Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 12. Segundo os bombeiros, não há feridos. O fogo começou por volta das 17h e foi controlado cerca de duas horas depois.

O galpão fica localizado na Rua Sampaio Correia, no bairro do Limão. Por causa do material, havia riscos de grandes explosões. Foram deslocadas 22 viaturas do Corpo de Bombeiros e 70 homens para o local.

Os bombeiros fizeram um cordão de isolamento na via. As chamas puderam ser vistas da Marginal Tietê.

De acordo com relatos, os funcionários do estabelecimento conseguiram sair antes de o fogo se alastrar. "Começaram a gritar fogo, fogo, e nós corremos para lá com os extintores. Mas, quando chegamos na porta, não tinha mais jeito. O fogo já tinha se espalhado e começaram as explosões", disse Geraldo Cesário Silvestre, que trabalha em frente ao galpão industrial.

"Escutamos uma explosão e achamos até que era o pneu da carreta que tinha estourado. Quando desci para ver, o fogo já estava bem alto, chegando no telhado", contou Adelcio Pereira da Silva.

De acordo com o tenente-coronel Alexandre de Castro Costa, comandante do 2º Grupamento de Bombeiros, a perícia mais detalhada ainda vai definir a causa do incêndio. "Com a grande demanda do incêndio, houve abalo da estrutura, o telhado desabou, trazendo consigo também as paredes laterais da indústria", disse. Imóveis ao redor não chegaram a ser atingidos.