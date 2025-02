Vídeo não mostra protesto de imigrantes após Trump encerrar aplicativo

Publicações nas redes sociais tratam como se fosse recente o vídeo que mostra centenas de imigrantes entrando à força nos Estados Unidos, supostamente como uma forma de protesto após o presidente norte-americano Donald Trump encerrar um aplicativo de imigração legal.

De fato, a cena é real, mas ela aconteceu em 2023, portanto, ainda durante a gestão de Joe Biden à frente da presidência dos EUA.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual diversas pessoas conseguem passar por uma barreira policial. "Mais de mil imigrantes rompem barreira e entram nos EUA", diz a legenda.

"O grupo seguiu em direção ao posto de controle em protesto contra a retirada do ar de um aplicativo de imigração, utilizado para agilizar o processo de entrada legal nos EUA", afirma um dos comentários da postagem, feita no dia 21 de janeiro —um dia após a posse de Trump.

Por que é falso

Cenas foram registradas em março de 2023. Por meio de uma busca reversa, verificou-se que o vídeo foi registrado em março de 2023 (aqui e abaixo, em espanhol). A confusão aconteceu na ponte internacional Paso del Norte, entre Ciudad Juárez, no México, e El Paso, nos Estado Unidos.



Rumor sobre liberação de entrada nos EUA provocou tumulto. De acordo com a Univision, emissora de TV dos EUA dedicada à comunidade hispano-americana, cerca de 2.000 imigrantes, a maioria venezuelanos, foram até a fronteira após circular um boato de que autoridades norte-americanas permitiram a entrada deles no país. Os policiais mexicanos não conseguiram deter a multidão, que só conseguiu avançar até a metade da ponte (aqui, em inglês).

Trump cancelou aplicativo para imigrantes. Lançado durante a gestão de Joe Biden, o aplicativo CBP One auxiliava imigrantes no processo de entrada legal nos EUA. O app foi descontinuado logo após Donald Trump tomar posse como presidente, no dia 20 de janeiro (aqui, em inglês). A medida faz parte de um pacote assinado pelo republicano, que tem a questão da imigração ilegal como uma das prioridades de seu governo (aqui, aqui e aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 1,9 mil curtidas até a tarde desta terça (11).

Este conteúdo também foi checado pela Reuters e AFP.

