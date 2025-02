IBPecan: quebra de safra de noz pecã no RS pode chegar a 40% em 2025

São Paulo, 12 - O Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) estima quebra de 40% da safra de noz pecã do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que sejam colhidos 4 a 5 mil toneladas. "Após perdas devido às enchentes de maio, logo após a abertura oficial da colheita, os produtores de pecã enfrentam outro desafio: forte calor e chuvas insuficientes", diz a entidade em nota.No comunicado, o presidente do IBPecan, Claiton Wallauer, conta que a entidade busca um regime tributário diferenciado para a pecã, "a exemplo do que foi conquistado pelos produtores de oliveiras e azeites de oliva e que passou a valor a partir de janeiro deste ano, com redução de 12% para 4% no ICMS". O assunto foi tema de uma reunião entre o IBPecan e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), Ernani Polo. "O argumento do instituto é de que este tratamento tributário incentivaria os produtores a ingressarem na formalidade e traria mais competitividade à pecã frente a outras nozes e castanhas, bem como maior ingresso de receitas, com o aumento do consumo", disse o IBPecan.Conforme a entidade, Wallauer teria defendido a adoção de sistemas de irrigação, lembrando que é o quarto ano com estiagem. A demanda será levada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural e Irrigação (Seapi).O Rio Grande do Sul é o maior produtor de pecã do Brasil, com mais de 80% da produção nacional. O Estado sedia mais de 90% da indústria de beneficiamento, recebendo a produção gaúcha, catarinense e paranaense. "A estimativa é de 10,5 mil hectares plantados por pouco mais de 2 mil produtores, a maioria composta por agricultores familiares. Além de abastecerem o mercado interno, o excedente da produção é exportado para Ásia, Oriente Médio, Europa, Canadá e Estados Unidos", informa a entidade.