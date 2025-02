Ibovespa recua na abertura com Vivara e Cosan entre maiores baixas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quarta-feira, após duas altas seguidas, com as ações da Vivara e da Cosan entre as maiores quedas, enquanto agentes financeiros aguardam dados inflação nos Estados Unidos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,43%, a 125.983,18 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, no próximo dia 12, caía 1,13%.

(Por Paula Arend Laier)