Ibovespa cai com sinais de atividade fraca no Brasil e dado de inflação forte nos EUA

O Ibovespa abriu em queda, em meio a sinais fracos de atividade no Brasil após a divulgação do volume de serviços prestados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, pesa o resultado superior ao esperado do índice de preços ao consumidor, o CPI, dos Estados Unidos. O indicador americano de inflação eleva as incertezas com relação à condução da política monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

"Leitura ruim do CPI", descreve Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "Tanto o headline resultado em si do índice quanto o núcleo vieram acima das expectativas", acrescenta Takeo.

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,5% em janeiro ante dezembro. Na comparação anual, o avanço foi de 3,0% em janeiro - superando a meta de inflação do Fed, de 2%. Os resultados superaram as medianas das expectativas, de 0,3% e de 2,9%, pela ordem. Já o núcleo do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - avançou 0,4% em janeiro em relação a dezembro, ante mediana de 0,3%.

"Tudo isso corrobora o discurso do Powell Jerome Powell, presidente do Fed, de que é preciso cautela para continuar cortando juros. Além disso, pode ser sim que a gente tenha juro neutro maior nos EUA", avalia o estrategista da Potenza Capital.

No início da tarde (meio-dia), o foco ficará em Powell, que participará de sessão na Câmara dos EUA. Ontem no Senado, o dirigente adotou uma postura firma no sentido de indicar que o banco central americano adotará uma linha mais restritiva na condição dos juros.

No Brasil, o volume de serviços prestados caiu 0,5% em dezembro ante novembro, contrariando a mediana de expansão de 0,1% das estimativas. Houve crescimento de 3,1% no consolidado de 2024 - um pouco abaixo da mediana de 3,2%.

Aqui, investidores ainda monitoram as afirmações feitas hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rádio Diário FM, de Macapá. Ele disse que é preciso "dar tempo" ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que a taxa de juros caia nos próximos meses. Repetiu que não é possível esperar um "cavalo de pau" e uma queda imediata, culpando o antecessor, Roberto Campos Neto, pelas últimas altas.

A parte setorial também é destaque. O mercado fica atento a detalhes sobre o plano de fechamento de capital do Carrefour no Brasil pela matriz francesa. Ontem a ação do Carrefour encerrou com alta de 10,08%. Por volta das 11 horas, subia 2,54%. Além desse papel, só Unit de Santander (0,61%) e SLC (0,22%) subiam, de um total de 87 ações da carteira teórica do Ibovespa, que por sua vez, caía 1,53%, aos 124.588,48 pontos, depois de ceder 1,68%, na mínima em 124.400,70 pontos, depois da máxima de abertura em 126.512,74 pontos (-0,01%).

Ontem, o Índice Bovespa fechou alta de 0,76%, a 126.521,66 pontos. Hoje não se pode descartar volatilidade, em meio ao vencimento de opções sobre Índice Bovespa.