Tiros atingem ônibus e helicóptero da PM, causam pânico e fecham via no RJ

Um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi atingido por tiros e precisou fazer um pouso forçado. Um ônibus também foi atingido pelos disparos.

O que aconteceu

Helicóptero do Grupamento Aeromóvel foi atingido por dois tiros. A aeronave precisou fazer um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha, informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Tiroteio fechou a avenida Brasil e a Linha Vermelha, nos dois sentidos, no início da tarde desta quarta-feira (12). Troca de tiros ocorre nas favelas Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, não há registro de feridos.

Pânico generalizado. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram passageiros de ônibus se jogando no chão na Avenida Brasil. Em outro registro, é possível ouvir pessoas pedindo para o motorista de ônibus não parar na via. Eles se deitam no chão do coletivo para tentar se proteger dos tiros. "Não para não, agora vai, não para não", gritam para o motorista.

Operação para prender traficante. As polícias Civil e Militar realizam uma operação para prender o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A informação é de que ele estaria escondido em uma casa do Complexo de Israel.

Bandidos montaram barricadas e atearam fogo em um caminhão para tentar impedir a entrada dos agentes nas comunidades. Imagens da GloboNews mostraram grande quantidade de fumaça saindo do veículo queimado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu apoio à ação policial. "Eu acho que essa é uma notícia boa, nesse caso. Mostra que a polícia está agindo e, pelo jeito, cercando um delinquente, um vagabundo, um marginal, que está aterrorizando uma área da cidade que não é de comunidade. Parada de Lucas não é uma comunidade, é um bairro. Brás de Pina, também. É uma loucura que a gente aceite que áreas desse tamanho sejam dominadas", afirmou.

Paes declarou que espera que a polícia prenda Peixão. "Ele está aí desafiando as autoridades policiais há muito tempo. Espero que ele seja preso, mas tem muita gente que torce para que essas pessoas sejam assassinadas, fuziladas. Eu quero que ele seja preso, responda e apodreça na cadeia".

Caminhão foi incendiado no RIo de Janeiro Imagem: Reprodução/X/@GloboNews

Bandidos e policiais trocaram tiros na altura da Cidade Alta Imagem: Reprodução/TV Globo

Ônibus também foi atingido por disparos. Segundo a Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, o veículo circulava na linha 774 (Madureira x Jardim América). Outras dez linhas tiveram suas circulações desviadas. São elas: