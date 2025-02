Governo Trump inicia demissões na Administração de Serviços Gerais, dizem fontes

Por Raphael Satter e AJ Vicens

WASHINGTON (Reuters) - As demissões na Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA, na sigla em inglês) começaram nesta quarta-feira, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

A GSA supervisiona a maioria dos contratos governamentais, gerencia as propriedades federais e supervisiona várias funções básicas do governo federal. A divisão de Serviços de Transformação Tecnológica é responsável pelo FedRAMP, que define padrões de segurança cibernética para contratados do governo, e pelo Login.gov, que os cidadãos comuns usam para acessar seus extratos do Seguro Social online.

As demissões afetam os funcionários em período probatório -- aqueles empregados pelo governo por menos de um ou dois anos --, que estão sendo convocados individualmente e pressionados a pedir demissão ou a enfrentar a possibilidade de serem colocados em licença e depois demitidos, disseram duas das três pessoas. Duas das fontes disseram que mais de 100 pessoas foram afetadas.

Em um comunicado, a GSA disse que "desde o início deste governo, a liderança da GSA tem se empenhado em apoiar as iniciativas do governo para dimensionar corretamente a força de trabalho federal" e que a agência "continua empenhada em garantir um processo respeitoso e digno para o pessoal da nossa agência durante essa transformação".

Juntamente com o Escritório de Administração de Pessoal (OPM), a GSA foi uma das primeiras agências visadas pelo bilionário magnata da tecnologia Elon Musk, que foi nomeado pelo presidente Donald Trump para supervisionar o chamado Departamento de Eficiência Governamental, cujo objetivo é reduzir drasticamente o tamanho da força de trabalho federal.

Autoridades do governo Trump indicaram anteriormente que os funcionários em período probatório são os primeiros na fila para cortes.