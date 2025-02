Governo espera aprovar isenção do IR ainda neste ano com impacto neutro, diz Padilha

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira que o governo trabalha com a perspectiva de aprovar projeto que isenta o Imposto de Renda de quem ganha até R$5 mil ainda neste ano, com um impacto fiscal que seja "neutro".

"O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025, nós queremos que ela esteja valendo para 2026, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5mil", disse Padilha após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O ministro afirmou que a proposta de reforma da tributação da renda está em análise no governo e que a compensação irá respeitar as regras fiscais, mas não terá o objetivo de incrementar a arrecadação.

"A garantia nossa, o compromisso do governo -- e também do Congresso -- é que essa isenção ... seja uma isenção neutra do ponto de vista fiscal", afirmou.

Ainda segundo o ministro, Executivo e Legislativo concordam que seja apresentada ainda neste ano uma proposta que trate dos chamados super-salários.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)