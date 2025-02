Testamos gel hidratante da Océane: 'pele fresca, cheirosa e com leve glow'

Por ter uma pele oleosa, eu dou preferência a hidratantes faciais que me ajudem no controle do surgimento de cravos e espinhas. Como essa é uma das promessas do gel hidratante facial da marca Océane, decidi testá-lo.

O resultado foi bem positivo. O produto, fabricado na Coreia do Sul, reduziu a acne, deixando minha pele com sensação fresca, cheirosa e com leve glow. Segundo a marca, esse efeito é resultado da formulação: ácido hialurônico, extrato de pérola, niacinamida e mel.

O que gostei

Textura em gel. O primeiro ponto positivo desse produto, para mim, é a consistência de gel. Se você tem costume de usar produtos em creme, pode até estranhar a princípio, já que ele não cobre a pele em uma camada espessa de hidratação.

O sensorial é bem leve, deixando a pele hidratada sem pesar. Além disso, não tem efeito brilhante que alguns cremes deixam assim que passamos o produto no rosto.

Antes (esq.) e depois (dir.) de limpar pele e usar gel hidratante facial da Oceáne Imagem: Juliana Almirante

Seca bem após a aplicação. Vivo em Salvador e é calor na maior parte do ano. Por isso, foi ótimo usar um produto que não deixa a pele grudenta. A sensação é de frescor.

Hidratante tem extrato de pérola e ácido hialurônico em sua composição Imagem: Juliana Almirante

Ótimo para usar antes da make. O aspecto levinho do hidratante é legal para preparar a pele antes da maquiagem. Afinal, deixar a pele hidratada, segundo especialistas, ajuda a diminuir aquele efeito craquelado indesejado e faz a make durar por mais tempo.

Cheiro delicioso. O hidratante em gel da Océane ainda tem um cheiro leve, agradável, ligeiramente doce e bastante delicado.

Gel hidratante da Océane deixa sensação leve na pele e pode ser usado antes de aplicar maquiagem Imagem: Juliana Almirante

Pele com ar de saúde. O efeito luminoso do hidratante ainda deu um aspecto saudável à pele do meu rosto de que eu gostei muito.

Pontos de atenção

Formato da embalagem. O gel hidratante facial vem em um potinho de 50 mg, com tampa rosqueável. O formato garante que nenhum resíduo do produto grude na tampa e dá para aproveitar bem.

Porém, é bom ter cuidado na hora de aplicar, com as mãos limpas, já que não acompanha espátula. Também evite colocar produto em excesso no rosto. A Océane recomenda o uso de um pincel da marca — que eu não testei. E foi tranquilo usar com os dedos mesmo.

Podia render mais. A quantidade de hidratante entregue no potinho poderia ser maior, considerando que é indicado o uso diário na pele, sempre após a limpeza.

Não apresenta refil. A marca também não oferece a possibilidade de comprar um refil do hidratante para repor no potinho, diferentemente de outras opções do mercado. Os produtos em refil geralmente custam menos e ainda podem minimizar o impacto ao meio ambiente.

Não tem proteção solar. É necessário usar proteção depois do hidratante em gel.

O que mudou para mim

O gel ajudou a controlar a oleosidade da minha pele, diferentemente de outros com textura de creme que já usei.

De acordo com a Océane, o produto tem a capacidade de hidratar e reforçar a barreira de proteção da derme. Além do mais, contém mel na sua fórmula e oferece uma ação antibactericida — o que também minimiza as chances de acne.

Produto da Océane vem em embalagem de 50 g Imagem: Juliana Almirante

Para quem indico

O gel hidratante é indicado para todos os tipos de pele, segundo o fabricante. Devido ao efeito antioleosidade dos ativos, pode ser melhor aproveitado para quem tem pele com tendência à acne.

Indico para quem deseja um produto de skincare que deixa uma sensação leve e refrescante, ideal para os dias de altas temperaturas do verão.

