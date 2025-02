Gato se esconde em avião e cancela voo por dois dias na Itália

Um avião que sairia do aeroporto de Roma para o arquipélago de Malta ficou sem decolar por dois dias por conta de um gato.

O que aconteceu

Tripulação do Boeing 737 ouviu miados no momento do embarque de passageiros. Técnicos foram chamados e identificaram onde o gato estava, mas não conseguiram retirá-lo do local e acabaram cancelando o voo.

"Identificamos que o gato estava no repartimento de eletrônicos da aeronave. Quando tentamos pegá-lo, ele foi ainda mais para dentro", disse um dos tripulantes ao jornal britânico The Sun. O caso aconteceu em 1º de fevereiro em uma aeronave da Ryanair, segundo o jornal italiano la Reppublica.

Mesmo sem conseguir capturar o animal, os tripulantes conseguiram tirar uma foto do bicho. Nas imagens, ele aparece assustado, entre fios e equipamentos da aeronave.

Situação só foi resolvida quando o gato saiu por conta própria da aeronave, dois dias depois. O avião passou por vistoria após a saída do animal e pôde voltar a operar na mesma semana.

Aeronave embarcou para a Alemanha após solução do problema. Segundo a imprensa local, o Boeing da Ryanair voltou a operar normalmente na segunda-feira (3).