Galípolo vê processo de dissipação de choques no cenário externo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 12, que está em curso um processo de dissipação de choques no cenário externo. De acordo com ele, como consequência de crises ocorridas desde 2008, passando pela pandemia, o cenário de rolagem de dívidas maiores tem posto pressão nas taxas de juros mais longas. Mas, agora, disse o banqueiro central, se percebe que a ocorrência de dissipação destes choques no cenário externo.

A declaração de Galípolo foi realizada no seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.

Este é o primeiro evento público em que ele participa desde que assumiu a presidência do BC e é a primeira vez que fala sobre política monetária desde a última reunião do Copom sob seu comando.

Falando sobre o Brasil, Galípolo ponderou que o País pode não ter aproveitado tão bem realocação de cadeias produtivas e que após Trump, receio sobre tarifas muda o que se assistiu sobre realocação de cadeias.