Galípolo: hipóteses sobre PIB acima das expectativas demandam mais estudo e tempo

Para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, as hipóteses sobre Produto Interno Bruto (PIB) acima das expectativas demandam mais estudo e tempo. O banqueiro central fez menção à pesquisa Focus, que tem mostrado revisões do mercado financeiro para PIB e inflação, mas pouco acentuadas na relação dívida/PIB.

A avaliação de Galípolo foi feita em seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.

Este é a primeira vez que Galípolo participa de um evento sobre política monetária desde que assumiu a presidência do BC, em 1º de janeiro.

Ao falar sobre a área fiscal, ele disse que o impacto dos precatórios tem sido reestudado. "O impulso fiscal pode ter sido maior do que o imaginado", ponderou.