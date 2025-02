Galípolo diz haver incerteza sobre tarifas de Trump, mas que impacto no Brasil poderia ser menor

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira que ainda há muita incerteza sobre as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acrescentou que a autarquia tem ouvido que o Brasil poderia sofrer impacto menor devido à sua inserção menor na correlação com os EUA.

Falando em seminário sobre política monetária promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro, Galípolo ainda afirmou que o receio pelo "choque de tarifas" promovido por Trump desde sua vitória eleitoral mudou o cenário que o BC tem assistido.

(Por Bernardo Caram, em Brasília, e Fernando Cardoso, em São Paulo)