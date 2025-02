Galípolo: BC tem as ferramentas para colocar juro em nível restritivo e seguir nessa direção

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou nesta quarta-feira, 12, que a instituição tem ferramentas para colocar a Selic em nível restritivo e seguir nessa direção. Ao participar no período da manhã do seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio, ele manteve a linha das mensagens do Comitê de Política Monetária (Copom), com a indicação de mais uma alta de juro na magnitude de 1 ponto porcentual para março. Galípolo nada falou sobre maio, mas enfatizou a disponibilidade das ferramentas. "O BC tem as ferramentas para colocar juro em nível restritivo e seguir nessa direção."

Ainda, ao falar mais uma vez sobre o cenário fiscal, Galípolo disse que o "BC não pode cruzar linha e transcender o quadrado da autoridade monetária".