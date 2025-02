Futuros de Wall St têm leve baixa antes de dados de inflação nos EUA

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve baixa nesta quarta-feira, com os investidores evitando fazer grandes apostas antes de uma leitura crucial da inflação ao consumidor nos Estados Unidos que pode influenciar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve neste ano.

Os dados do índice de preços ao consumidor de janeiro serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília), e se estima que a inflação geral suba 0,3% na base mensal e permaneça estável em 2,9% em termos anuais, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Espera-se que o núcleo da inflação, que exclui componentes voláteis como alimentos e energia, suba 0,3% na base mensal e desacelere para 3,1% na base anual.

O chair do Fed, Jerome Powell, também inicia seu segundo dia de depoimento perante o Congresso dos EUA, logo após a divulgação dos dados de inflação.

Na terça-feira, Powell reiterou que o banco central dos EUA não tem pressa em cortar a taxa de juros novamente, ao mesmo tempo em que se absteve de comentar sobre o impacto das políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

"A combinação de novas tarifas, o depoimento de Powell e os dados de inflação criam uma tempestade perfeita para a volatilidade do mercado", disse Lukman Otunuga, analista sênior da FXTM, em comunicado enviado por email.

"Se as tarifas fomentarem os temores de inflação, o Fed poderá ser forçado a adotar uma postura mais 'hawkish', aumentando ainda mais a incerteza."

Operadores esperam pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed neste ano e uma chance de 40% de outra redução da mesma magnitude - abaixo da chance de cerca de 60% na terça-feira - de acordo com dados da LSEG.

A leitura de janeiro será a última antes de qualquer impacto direto das medidas tarifárias de Trump, que entraram em vigor neste mês.

O futuro do S&P 500 caía 0,15%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,04%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,2%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)