Funcionário de Trump diz que acordo de minerais dará "escudo de segurança" a Kiev

Por Tom Balmforth e Max Hunder e Yuliia Dysa

KYIV (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que um acordo de minerais entre Kiev e Washington forneceria à Ucrânia um "escudo de segurança" pós-guerra, e o presidente Volodmyr Zelenskiy disse que esperava chegar a um acordo ainda esta semana.

Primeiro funcionário de nível ministerial da equipe de Donald Trump a visitar Kiev, Bessent deu as declarações após Zelenskiy dizer que estava pronto para fazer um acordo para abrir os recursos minerais da Ucrânia ao investimento dos EUA.

Trump, que deseja um fim rápido para a guerra com a Rússia, mas não disse se vai seguir com a ajuda militar para Kiev, disse que quer US$ 500 bilhões em minerais de terras raras da Ucrânia e que o apoio de Washington precisa ser "assegurado".

Zelenskiy disse a jornalistas após o encontro com Bessent que o lado americano apresentou um primeiro esboço de acordo, a ser estudado por Kiev, e que espera que possam fechar um acordo na Conferência de Segurança de Munique, de 14 a 16 de fevereiro.

"Tivemos uma conversa produtiva e construtiva. Para mim, a questão das garantias de segurança para a Ucrânia é muito importante, e conversamos sobre minerais em geral", disse Zelenskiy, que deve se reunir com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em Munique.

Bessent disse a jornalistas que o acordo sobre minerais é parte de um "acordo de paz maior, que Trump tem em mente", acrescentando que sua primeira visita à Ucrânia mostrou que a guerra era uma prioridade máxima para o governo do republicano.

"Ao aumentar nosso compromisso econômico por meio de uma parceria com o governo e o povo da Ucrânia, isso proporcionará -- assim que o conflito terminar -- um escudo de segurança de longo prazo para todos os ucranianos", disse Bessent.

Zelenskiy afirmou que só deve discutir o assunto das garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia diretamente com Trump.

(Reportagem adicional de Gram Slattery e Andrea Shalal)