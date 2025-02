França: jovem descrito como 'nervoso e agressivo' confessa ter esfaqueado menina de 11 anos na saída da escola

Após coleta de DNA e confissão, o jovem suspeito pela morte de uma criança perto de Paris foi levado sob custódia policial nesta quarta-feira (12). O caso da menina Louise, de 11 anos, chocou a França há cinco dias, quando ela foi encontrada morta por golpes de faca em um bosque perto da escola onde estudava, em Epinay-sur-Orge, a cerca de 20 km da capital, na madrugada de sexta-feira para sábado (7), em Essonne, região metropolitana.

O principal suspeito, Owen L., de 23 anos, confessou o crime após traços de seu DNA terem sido encontrados no corpo da vítima. Com isso, a promotoria pública de Evry, município 26 km a sudeste de Paris, solicitou nesta quarta-feira que o suspeito do assassinato da menina Louise seja mantido sob custódia.

A namorada dele, de 23 anos, é acusada por omissão por não ter denunciado o crime e também será levada ao tribunal para um possível indiciamento. O promotor público solicitou que ela fosse colocada sob supervisão judicial.

A custódia policial dos pais de Owen L., que também estão sendo interrogados por não terem denunciado o crime, foi suspensa às 17h de quarta-feira, segundo Dulin.

O promotor explicou que o principal suspeito havia confessado o crime no final da tarde de terça-feira (11), depois de negar qualquer envolvimento no início de sua custódia policial, que começou na noite de segunda-feira (10).

"Ele disse aos investigadores que, muito irritado, depois de uma discussão com um jogador on-line, saiu de casa vestindo sua jaqueta preta, na qual ele disse que normalmente guardava uma faca do tipo Opinel", disse o promotor. Facas deste tipo são geralmente pequenas e feitas em lâmina de aço e cabo de madeira.

"Sua intenção era roubar ou extorquir alguém para se acalmar", descreveu o promotor Grégoire Dulin. "Ele também às vezes saía de casa a pé ou no volante de seu carro para se acalmar", acrescentou o promotor.

Menina tentou se defender

O telefone da criança, que havia terminado suas aulas por volta das 13h, teria parado de funcionar a partir das 14h07 de sexta-feira (7), mas seu corpo só foi encontrado à 1h50 da manhã de sábado, "vestida como estava quando saiu da escola".

A intenção de Owen L., que já havia abordado uma estudante na mesma área em 4 de fevereiro, era "roubar alguém para se acalmar" após uma discussão durante um jogo de videogame on-line, mas ele teria "entrado em pânico" quando Louise começou a gritar, contou o promotor francês Grégoire Dulin.

O suspeito explicou que encontrou Louise, que estava com o celular pendurado no pescoço, no início da tarde de sexta e decidiu segui-la. Ele a atraiu para um bosque próximo alegando ter perdido algo. "Quando chegou a um canto tranquilo, ele disse a ela que iria revistar seus pertences para roubar dinheiro, ameaçando-a com uma faca", explicou o promotor.

"Quando ele tentou revistar sua bolsa, ela começou a gritar. Em pânico com seus gritos, ele a empurrou no chão e a esfaqueou várias vezes", continuou Dulin, acrescentando que a investigação da vizinhança e os depoimentos das testemunhas foram decisivos para levar à prisão do jovem.

Segundo reportagem do canal de TV francês BFM, Louise "enfrentou seu agressor". Na cena do crime "não foram encontradas armas ou objetos pontiagudos", disse o promotor público, acrescentando que os "muitos" ferimentos descobertos no corpo de Louise testemunhavam a "extrema violência dos golpes infligidos".

Da mesma forma, os "ferimentos defensivos" mostraram que Louise havia "lutado contra seu agressor". A polícia desconfiou do jovem que tinha "cortes" na mão direita.

"Violento, nervoso e agressivo"

Atualmente estudante de um curso de graduação em Ciência da Computação, o suspeito "passa a maior parte de seu tempo livre jogando videogames e admite ter explosões violentas de temperamento, o que foi confirmado por pessoas próximas".

A irmã de 19 anos do suspeito, que depôs como testemunha, descreveu o próprio irmão como "violento, nervoso e agressivo". Ela chegou a apresentar uma queixa contra ele em abril de 2023, após ter sido vítima de agressões de Owen.

Segundo detalhamento da promotoria, no dia do crime, a irmã de Owen "ouviu a namorada do irmão chorando no banheiro e disse que ele estava pedindo curativos". Owen L. confessou o crime à sua namorada antes de ser preso", explicou Grégoire Dulin.

