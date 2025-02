Fluxo cambial total de fevereiro, até o dia 7, foi negativo em US$ 350 milhões, aponta BC

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 350 milhões em fevereiro, até o dia 7, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Banco Central. O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 191 milhões. O comercial, saldo negativo de US$ 541 milhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 11,179 bilhões e vendas de US$ 10,988 bilhões. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 3,757 bilhões e exportações de US$ 3,216 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 440 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 843 milhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 1,933 bilhão em outras operações.