Flamengo e Botafogo se enfrentam mirando as semifinais do Carioca

Flamengo e Botafogo medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, em partida atrasada da 7ª rodada do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo.

O Rubro-Negro da Gávea chega muito animado ao confronto com o Alvinegro, em especial após garantir o título da Supercopa do Brasil, há 11 dias, justamente sobre o time de General Severiano.

Em caso de vitória nesta quarta, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís assume a liderança da Taça Guanabara, com os mesmos 17 pontos do Nova Iguaçu.

Para enfrentar o Botafogo, o Flamengo tem um problema, a lateral-esquerda, pois Alex Sandro está com uma lesão na coxa esquerda e Ayrton Lucas sofreu uma pancada no último jogo, contra o Fluminense, e ainda apresenta dores. Desta forma, Filipe Luís pode ter que improvisar no setor.

Já o Botafogo tenta encontrar o seu melhor futebol, em um início de temporada com muitas incertezas, como a indefinição de seu comandante e buscando uma nova forma de jogar após a saída de peças importantes, como o atacante Luiz Henrique e o meia argentino Thiago Almada.

O Alvinegro entra em campo tentando interromper uma incômoda sequência de três derrotas (na final da Supercopa para o Flamengo, e para o Nova Iguaçu e o Madureira no Carioca). Além disso, um triunfo deixa o Botafogo, que ocupa a 6ª posição com 12 pontos, muito perto da classificação para as semifinais da competição.

Para um compromisso tão importante o técnico interino Carlos Leiria tem problemas para escalar a equipe, em especial as ausências do atacante Arthur, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e do zagueiro Bastos, com um problema no joelho esquerdo.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Botafogo com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: