Fed ainda tem acesso aos dados de que precisa, diz Powell

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que o banco central dos Estados Unidos não foi privado de nenhum dos dados necessários para realizar seu trabalho.

Falando diante de um painel da Câmara dos Deputados dos EUA, no momento em que o governo Trump vem retirando dos sites do governo vários conjuntos de dados, Powell disse que não está ciente de ter perdido nada de que o Fed necessite, ao mesmo tempo em que afirmou que se manifestará se surgirem problemas.

Powell também foi questionado sobre o acesso externo a sistemas críticos que o Fed e o Departamento do Tesouro dos EUA usam para processar pagamentos do governo, e ele afirmou que o acesso a essas ferramentas é feito "com muito cuidado".

Muitos observadores ficaram preocupados com o acesso de associados de Elon Musk, como parte do Departamento de Eficiência Governamental, ao sistema de pagamentos do governo, que é extremamente importante e, historicamente, é operado longe de quaisquer considerações políticas.