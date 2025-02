FAB abate aeronave vinda da Venezuela e mata dois suspeitos; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Dois suspeitos de tráfico morreram, na terça-feira (11), após agentes da FAB atirarem contra a aeronave em que eles estavam, que entrou no Brasil clandestinamente vinda da Venezuela.

O que aconteceu

Os militares atiraram contra o avião porque os suspeitos desobedeceram à ordem de pousar, segundo a Aeronáutica. Antes de disparar diretamente contra os suspeitos, os agentes ainda efetuaram disparos de aviso para forçar o pouso.

Nesta quarta-feira (12), agentes da FAB foram até o local da queda do avião e encontraram os dois suspeitos mortos. Segundo a Força Aérea, também foram encontradas drogas dentro da aeronave.

Força Aérea ressaltou que o chamado "tiro de detenção" é o último recurso utilizado para interceptar uma aeronave que entrou clandestinamente. "A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e seguiu todos os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), conforme previsto no Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004", diz o comunicado.

A ação fez parte da Operação Ostium. O objetivo é impedir atividades criminosas na fronteira brasileira.