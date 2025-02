EXCLUSIVO-Chinesa Geely negocia parceria com Renault do Brasil, dizem fontes

PARIS/XANGAI (Reuters) - A Renault e a parceira chinesa Geely planejam anunciar um acordo no final deste mês envolvendo cooperação das companhias no Brasil, sexto maior mercado de veículos do mundo, afirmaram três fontes.

As duas montadoras criaram uma joint venture de motores no ano passado, batizada de Horse Powertrain, e, desde então, também começaram a vender carros produzidos em uma fábrica conjunta na Coreia do Sul.

Agora, as empresas estão planejando expandir ainda mais a parceria, envolvendo operações no Brasil. A ideia é a Geely usar a rede de concessionárias da Renault no país já neste ano para iniciar vendas de veículos de sua própria marca exportados da China, disseram duas das fontes.

As negociações acontecem em um momento de rápida expansão da participação de mercado de montadoras chinesas no país, principalmente por meio de importações de veículos elétricos e híbridos, algo que tem feito montadoras tradicionais avaliarem pedir ao governo federal ações antidumping.

Além da Renault, a Stellantis formou uma parceria com a chinesa Leapmotor para venda de veículos elétricos no Brasil e no Chile, iniciativa que deve ser lançada em abril.

O acordo da Geely com a Renault também prevê que o grupo chinês terá uma participação minoritária na Renault do Brasil, podendo utilizar a fábrica da montadora francesa em São José dos Pinhais (PR) para montar veículos no país, disseram as duas fontes. Não ficou imediatamente claro qual será o tamanho do investimento potencial da Geely na Renault do Brasil.

Procurada no Brasil, a Renault afirmou que Geely e o grupo francês "têm trabalhado em cooperação" desde janeiro 2022, por meio da Renault Korea e Horse Powertrain, lançada em junho 2024.

"Desde então, os dois grupos têm discutido oportunidades potenciais sob o espírito de parceria aberta e inovadora", afirmou a Renault do Brasil, sem poder dar detalhes sobre "nenhuma nova cooperação neste momento".

No Brasil, a Geely venderá carros sob sua própria marca, diferentemente da parceria na Coreia do Sul que atualmente se concentra em um único modelo da marca Renault, o Grand Koleos, desenvolvido na plataforma da Geely e montado em uma fábrica controlada pela Renault em Busan.

Detalhes técnicos da parceria no Brasil ainda estão sendo considerados, e uma das fontes disse que a Geely poderá montar na fábrica paranaense da Renault carros a combustão, híbridos e elétricos.

Representantes internacionais da Renault e da Geely não se manifestaram.

(Por Gilles Guillaume em Paris e Zhang Yan em Xangai, reportagem adicional Alberto Alerigi Jr., em São Paulo)