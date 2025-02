Everton arranca empate nos acréscimos contra Liverpool (2-2) na despedida de Goodison Park

O Everton arrancou um empate em 2 a 2 contra o vizinho e eterno rival Liverpool, líder do Campeonato Inglês, nos segundos finais do último derby da história disputado em Goodison Park, nesta quarta-feira (12), em jogo adiado da 15ª rodada.

O zagueiro James Tarkowski disparou um míssil no canto superior nos momentos finais dos acréscimos (90'+8) levando sua torcida ao delírio.

Os torcedores chegaram a invadir o campo, brevemente, para festejar o gol de empate, que foi confirmado vários segundos depois, tempo para a comissão de arbitragem confirmar no VAR que não havia impedimento no lance.

Brigas entre jogadores se seguiram ao apito final, depois que Abdoulaye Doucouré comemorou diante dos torcedores do Liverpool.

"Muito difícil", confessou o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, após o jogo. "Vimos a comemoração deles com a torcida e o quanto isso significa para eles. Mas para nós foi decepcionante", acrescentou.

A emoção em torno do derby de Mersey aumentou nesta quarta-feira pelo fato de ter sido disputado pela última vez em Goodison Park, o estádio dos 'Toffees' inaugurado em 1892 e que em breve deverá ser demolido.

Com este empate, o Everton desacelerou a corrida dos 'Reds' rumo ao título. O Liverpool, com 57 pontos, tem sete pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º, 50 pts) e dez a mais que o Nottingham Forest (3º, 47 pts).

- "Final brilhante" -

A noite parecia propícia para os donos da casa quando Beto surpreendeu a defesa do Liverpool em lance de bola parada para abrir o placar (11').

Mas Mohamed Salah tinha outros planos e a reação veio logo depois, com um cruzamento do egípcio para a área desviado de cabeça pelo argentino Alexis Mac Allister (16').

O segundo tempo manteve a intensidade do primeiro e novamente Salah aproveitou um rebote após um chute de Curtis Jones para superar Jordan Pickford (73') dentro da área. Com esse já são 22 gols e 14 assistências do egípcio no torneio.

Além disso, com 13 gols e 9 assistências, ele superou o recorde de maior participação em gols (22) como visitante em uma temporada da Premier League.

Mas o último derby em Goodison Park - estádio emblemático do Everton - ainda teve uma reviravolta em seu roteiro, com o gol de Tarkowski que enlouqueceu a torcida local e deixou os 'Reds' com um gosto de derrota.

"Um final brilhante para nós. Terminar o último derby de Merseyside em Goodison Park marcando no último minuto é a maneira apropriada", disse o técnico do Everton, David Moyes.

Após o apito final, o árbitro Michael Oliver mostrou cartão vermelho a Curtis Jones, do Liverpool, e a Abdoulaye Doucouré, do Everton, por uma briga na linha lateral.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, e seu assistente, Sipke Hulshoff, também foram expulsos com cartão vermelho direto.

A partir da próxima temporada, o Everton se mudará para seu novo estádio, com capacidade para 53 mil espectadores e localizado em Bramley Moore Dock, perto de onde o rio Mersey deságua no Mar da Irlanda.

Com o fim do Goodison Park, considerado o primeiro grande estádio de futebol britânico, se encerra uma página deste esporte, já que este local é também a origem da histórica rivalidade entre Everton e Liverpool.

--- Jogo adiado da 15ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quarta-feira:

Everton - Liverpool 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 24 17 6 1 58 23 35

2. Arsenal 50 24 14 8 2 49 22 27

3. Nottingham 47 24 14 5 5 40 27 13

4. Chelsea 43 24 12 7 5 47 31 16

5. Manchester City 41 24 12 5 7 48 35 13

6. Newcastle 41 24 12 5 7 42 29 13

7. AFC Bournemouth 40 24 11 7 6 41 28 13

8. Aston Villa 37 24 10 7 7 34 37 -3

9. Fulham 36 24 9 9 6 36 32 4

10. Brighton 34 24 8 10 6 35 38 -3

11. Brentford 31 24 9 4 11 42 42 0

12. Crystal Palace 30 24 7 9 8 28 30 -2

13. Manchester United 29 24 8 5 11 28 34 -6

14. Tottenham 27 24 8 3 13 48 37 11

15. Everton 27 24 6 9 9 25 30 -5

16. West Ham 27 24 7 6 11 29 46 -17

17. Wolverhampton 19 24 5 4 15 34 52 -18

18. Leicester 17 24 4 5 15 25 53 -28

19. Ipswich Town 16 24 3 7 14 22 49 -27

20. Southampton 9 24 2 3 19 18 54 -36

