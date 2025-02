EUA estão em negociações com outros países sobre tarifas recíprocas, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O trabalho do governo dos Estados Unidos sobre tarifas recíprocas e as negociações com outros países estão em andamento, disse Kevin Hassett, assessor econômico do presidente norte-americano, Donald Trump, nesta quarta-feira.

"Esse é um trabalho em andamento. Todos estão falando sobre isso neste momento e, na verdade, as conversas com outros países começaram nesta manhã, bem cedo", disse Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, a repórteres.

(Por Susan Heavey)