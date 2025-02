Estagiários do TJ-MT, do 'vale-peru', ameaçam greve por atraso em pagamento

Estagiários do TJ-MT (Tribunal de Justiça do Mato Grosso) estão ameaçando entrar em greve por atraso no pagamento. O órgão está no centro de uma polêmica por ter fornecido um auxílio-alimentação de R$ 10 mil aos magistrados e servidores em dezembro - benefício que ficou conhecido como "vale-peru".

O que aconteceu

Os estagiários alegam atraso no pagamento, pedem melhorias e a troca da empresa gerenciadora de contrato de estágio. "Os estagiários do Poder Judiciário de Mato Grosso publicam indicativo de greve e aguardam posicionamento da presidência do TJ-MT", afirma a mensagem que circula nas redes sociais. O prazo dado pelos estagiários para o problema ser resolvido é 11 de março.

O tribunal confirmou ao UOL que houve atraso nos pagamentos e se reuniu com a empresa responsável. Segundo o TJ, o atraso ocorreu com os estagiários que ainda não entregaram os atestados de matrícula das instituições de ensino.

Em relação ao pagamento das bolsas dos estagiários, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso informa que se reuniu com representantes da empresa Super Estágios, na manhã dessa terça-feira (11), para cobrar explicações e foi informada de que a suspensão temporária dos pagamentos de fevereiro, referente ao exercício de janeiro, ocorreu apenas em relação a estagiários que ainda não entregaram os atestados de matrícula, obrigatórios para manutenção do Termo de Compromisso de Estágio, documento que é solicitado junto aos estudantes a cada semestre, em cumprimento à Lei do Estágio.

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em nota ao UOL

Pagamento já ocorreu, disse órgão. O tribunal informou que autorizou o pagamento dos estudantes e se comprometeu em mobilizar os supervisores de estágio para que reforcem a necessidade da entrega da documentação junto aos estudantes.

Caso "vale-peru"

Na última semana, o TJ-MT foi alvo de questionamento por parte do STF devido ao auxílio-alimentação de R$ 10 mil em dezembro de 2024. O ministro Cristiano Zanin havia dado cinco dias para que o desembargador José Zuquim Nogueira e o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Mauro Campbell Marques, explicassem o pagamento do benefício. Servidores acionaram a Corte para manter o benefício e alegaram boa-fé.

Valor padrão do auxílio-alimentação é de R$ 2 mil. O benefício de R$ 10 mil em dezembro foi autorizado pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, que na época era a presidente do TJ-MT.

Em manifestação enviada ao Supremo, TJ-MT fala em "necessidades nutricionais". O órgão diz que o objetivo da administração sempre foi garantir que o auxílio-alimentação cobrisse, de maneira digna, as despesas alimentares dos servidores e magistrados.

O TJ-MT está entre os tribunais estaduais que mais gastam com juízes e desembargadores. Dados do CNJ, órgão que administra o Poder Judiciário, mostram que, em 2023, cada magistrado de Mato Grosso custou em média R$ 116,6 mil por mês.