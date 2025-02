Emirados lançarão seus próprios modelos de IA inspirados em plataforma chinesa DeepSeek

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) planejam lançar modelos de Inteligência Artificial (IA) inspirados na plataforma chinesa DeepSeek, afirmou à AFP um funcionário de alto escalão que qualificou o lançamento desse novo sistema como uma "notícia fantástica".

Faisal al Banai, assessor presidencial sobre tecnologias avançadas dos EUA declarou na terça-feira a chegada do DeepSeek demonstrou aos gigantes americanos que a concorrência no mercado de IA é um campo que está aberto.

Os Emirados, que lançaram o modelo de linguagem (LLM) de código aberto Falcon, apostam na tecnologia como uma forma de diversificar sua economia, centrada na extração de combustíveis fósseis.

Banai chamou a entrada do DeepSeek no mercado, que com seus recursos semelhantes aos de seus concorrentes dos EUA, por uma fração do custo, gerou um terremoto no mercado de ações.

O DeepSeek é a prova de que "o jogo está apenas começando", disse Banai na Cúpula Mundial de Governos em Dubai.

"O que aconteceu com o DeepSeek é outra prova de que pequenas equipes, países que são ágeis, podem agir rapidamente e causar impacto", disse Banai.

"Estamos aprendendo (...) com o que eles demonstraram. Estamos tomando nota e lançaremos outros modelos", disse ele.

Banai acredita que a riqueza dos Emirados Árabes Unidos, sua capacidade de atrair talentos e tomar decisões rápidas podem torná-lo um líder em IA.

Ele discursou no mesmo dia em que o vice-presidente J. D. Vance alertou contra a "regulamentação excessiva" do setor de IA.

"É ilusório pensar que qualquer país pode regulamentar a IA, porque se você regulamenta, outra pessoa não está regulamentando", disse Banai.

"Quando se trata de IA, acho que a regulamentação precisa se concentrar nas poucas áreas que importam, sem sufocar o crescimento", disse ele.

