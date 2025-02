Embraer pretende fazer investimentos de R$20 bilhões no Brasil até 2030, diz CEO

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse nesta quarta-feira que a fabricante de aeronaves pretende fazer novos investimentos da ordem de R$20 bilhões no Brasil até 2030 para elevar sua produção de aeronaves e desenvolver novos produtos.

"Eu gostaria de aproveitar essa ocasião para compartilhar em primeira mão que a Embraer pretende realizar novos investimentos no Brasil na ordem de R$20 bilhões até 2030", disse o executivo durante cerimônia em Brasília sobre o programa Nova Indústria Brasil ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Esse valor será destinado a atender ao aumento da produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores, que serão fabricados no Brasil pela Eve, empresa do grupo Embraer", acrescentou.

Gomes Neto disse ainda estar "bastante otimistas em relação ao futuro" nos vários segmentos em que a fabricante de aeronaves atua.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)