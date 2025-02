Donos de casa lotérica são investigados por desvio de R$ 800 mil em MT

Um casal, donos de uma casa lotérica em Curvelândia, a 296 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso, foi alvo de dois mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores nesta quarta-feira (12) por suspeita de desvios de verba da Caixa Econômica Federal.

O que aconteceu

Investigações apontam que dinheiro foi desviado para contas particulares. Segundo a PF, o casal dono da casa lotérica alegou dificuldades financeiras ao enviar R$ 800 mil para as próprias contas.

Dinheiro recebido deveria ser repassado à Caixa Econômica Federal. De acordo com a corporação, as casas lotéricas prestam serviços por permissão pública, vendendo bens e serviços do banco, e todo valor arrecadado com eles devem ser repassados à instituição, o que faz o caso se encaixar como uma modalidade de desvio de recurso público.

Investigados podem pegar até 12 anos de prisão. Donos de casas lotéricas são, para fins legais, equiparados a funcionários públicos. Por isso, os alvos da operação desta quarta podem responder pelo crime de peculato - quando o funcionário se apropria de bens ou valores.