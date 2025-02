Professor: Com Trump e Musk, Casa Branca virou uma casa privada

Com Donald Trump e o magnata Elon Musk, a Casa Branca —residência oficial do presidente dos Estados Unidos— parece ter virado uma espécie de casa privada, analisou o professor e cientista político Fernando Abrucio durante o UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira

Olhando para a imagem que vocês mostraram do Trump e do Musk, a Casa Branca virou uma casa privada. Fernando Abrucio, professor e cientista político

O professor se refere à imagem do encontro entre Trump e Musk, na Casa Branca, em Washington (EUA), nesta terça-feira (11). No encontro, o bilionário —nomeado como líder do Departamento de Eficiência Governamental no governo Trump— defendeu as ações de sua gestão para reduzir o tamanho do governo e os gastos federais e não levarem os Estados Unidos, segundo ele, à falência.

Musk foi um dos primeiros nomes anunciados por Trump para atuar na sua administração. O gesto levantou polêmicas, uma vez que o dono do X (antigo Twitter) tem contratos vigentes com o governo norte-americano, em um potencial conflito de interesses.

Ao Canal UOL, Abrucio relembrou a atuação de presidentes dos Estados Unidos no século passado e comparou com a atuação de Trump e Musk.

Os Estados Unidos, a partir da fase do Musk, estão voltando ao século XIX, como se acreditava que quem ganhava a eleição podia trocar toda a burocracia. Então, nos Estados Unidos do século XIX, o presidente podia escolher 50 cargos públicos, trocar de um mandato a outro. Até que em 1883, um presidente, o James Garfield, que tinha sido eleito trocando cargos ou prometendo cargos à população, foi morto por um eleitor para o qual ele tinha prometido um emprego nos Correios e que ele não entregou o emprego, foi lá e matou o presidente. Fernando Abrucio, professor e cientista político

Garfield foi baleado quatro meses após assumir a presidência, em abril de 1881. Ele estava na Estação Ferroviária de Baltimore e Potomac, em Washington (D.C.), quando foi alvejado pelo advogado Charles J. Guiteau. Tudo indica que a motivação do crime foi vingança: Guiteau havia feito alguns poucos discursos em apoio ao presidente durante a campanha de 1880 e sentia que tinha direito a um cargo no governo, o que nunca conquistou.

A partir dali, os Estados Unidos fizeram reformas para que a burocracia fosse um contrapeso ao patrimonialismo, fosse um contrapeso ao poder excessivo do governante. O que o Trump, ao fim e ao cabo, quer ser o monarca, tudo aquilo que os fundadores dos Estados Unidos queriam que os Estados Unidos se livrassem.

O Trump quer enfraquecer o máximo a burocracia para fortalecer a autocracia. Esse é o projeto do Trump e do Musk. Fernando Abrucio, professor e cientista político

Josias: 'Lula acotovela Marina sobre petróleo'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o presidente Lula (PT) adotou um discurso semelhante ao de Donald Trump ao defender a exploração de petróleo no Amapá e bate de frente com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

Lula não precisava acotovelar a Marina Silva como fez. Até a primeira-dama Janja já havia visado que seu marido não abriria mão de explorar o petróleo na foz do Amazonas, na costa do Amapá. Em novembro do ano passado, Janja tinha dito algo muito parecido com o que Lula está dizendo agora. Naquela ocasião, parecia que Janja estava se metendo em uma saia-justa com a Marina. Josias de Souza, colunista do UOL

Em entrevista à rádio Diário do Amapá, Lula afirmou que é necessário liberar a Petrobras para pesquisar a exploração de petróleo na costa do estado. O presidente ainda criticou o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) ao dizer que o "órgão parece ser contra o governo" por "ficar nesse lenga-lenga".

Assista ao trecho no vídeo abaixo

